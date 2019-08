Juve, Khedira spinge Can tra gli esuberi

Sami Khedira potrebbe essere riuscito a tirarsi fuori dal gruppo degli esuberi della Juve. A parte il gol contro l'Atletico Madrid, il tedesco, sempre tenuto in grande considerazione da Allegri, sembra aver piacevolmente sorpreso Maurizio Sarri, deciso a chiedere la sua permanenza alla società. A far cambiare idea all'ex allenatore di Napoli e Chelsea sono state le spiccate doti tattiche e la grande capacità di inserirsi in fase offensiva che caratterizzano Khedira. Juve ancora sconfitta

Magari non un titolare inamovibile, anche per i suoi noti acciacchi fisici, ma comunque una pedina importante da utilizzare nei momenti più delicati di una stagione comunque lunga.

A questo punto, però, qualcun altro dovrà prendere il suo posto nell'elenco dei partenti. E ad affiancarsi al nome di Matuidi, pronto, anche se controvoglia, a tornare in Ligue 1, potrebbe essere Emre Can. In questo primo periodo il tedesco non ha avuto troppo spazio da parte di Sarri e, nonostante sia a Torino soltanto da un anno, potrebbe già salutare i bianconeri. Anche perché il suo arrivo a parametro zero renderebbe più facile una sua cessione, considerato anche il fatto che avrebbe un buon mercato.

