Juventus, Rabiot atterrato a Torino: lunedì le visite mediche

30/06/2019

Secondo colpo a parametro zero dopo Aaron Ramsey, il francese ha detto il definitivo sì ai bianconeri dopo il blitz di metà settimana di Fabio Paratici a Parigi: arrivato in scadenza di contratto con il Psg, il centrocampista si è preso tutto il tempo per scegliere la soluzione a lui più conveniente. Il quadriennale da 7 milioni a stagione ha convinto lui e la madre-agente Veronique.



Rabiot avrà bisogno di tempo prima di tornare al top della condizione. Nell'anno post-Mondiale, saltato un po' a sorpresa per scelta di Deschamps e per il rifiuto del giocatore a essere inserito nella lista delle riserve, il centrocampista ha giocato davvero poco finendo fuori rosa al Psg, proprio per un altro rifiuto, quello di firmare il rinnovo del contratto.



La sua ultima presenza in campo risale all'11 dicembre, appena 7 minuti contro la Stella Rossa in Champions, la sua ultima gara intera al 5 dicembre, in campionato contro lo Strasburgo. Le vicende lo avranno fatto sicuramente maturare e Maurizio Sarri avrà a disposizione un ragazzo di 24 anni pronto per il definitivo salto di qualità.