Calciomercato Juventus, Rabiot si è convinto: blitz decisivo di Paratici a Parigi

28/06/2019

La Juve si era già assicurata Aaron Ramsey in primavera e adesso rinforza ancora un reparto che vanta altri giocatori di qualità come Pjanic e Bentancur. Proprio come il gallese, Rabiot arriva a parametro zero: ha rotto da tempo con il Psg anche per la scelta di non rinnovare il contratto e arrivare alla scadenza del 2019 libero di scegliere un altro club. Ha scelto la Juve e vanno solo perfezionati i dettagli dell'accordo.



Le cifre si aggirano intorno ai 7 milioni a stagione, più 10 come bonus alla firma del contratto. Nei giorni scorsi la madre-agente del giocatore, Veronique, pur non sbilanciandosi, aveva fatto intendere tra le righe quello che sarebbe stato l'epilogo della vicenda. Il blitz di Paratici a Parigi ha convinto definitivamente il 24enne centrocampista francese, che in bianconero trova il connazionale Matuidi e spera di rilanciarsi dopo aver saltato tutta la seconda parte della scorsa stagione. Un altro francese prima di lui, Paul Pogba, arrivò alla Juve a parametro zero. Rivelandosi un campione.