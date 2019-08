Juventus-Psg asse caldo: Dybala in serata a Parigi?

Entra nel vivo l'affare che potrebbe portare Paulo Dybala al Paris Saint Germain, come vi avevamo riferito domenica oggi è il giorno in cui l'entourage dell'argentino si vedrà con la dirigenza francese per cercare di far quadrare ogni tassello. Sarà un discorso complicato quello che dovranno affrontare Paratici e Leonardo, visto che si incastra nel domino che coinvolge anche Neymar (e forse Suarez), ma quanto mai vivo. Psg: Neymar fa spazio a Dybala. Juve su Juan Miranda

Lo dimostra il fatto che spifferi in arrivo da Torino ipotizzano come, in caso di fumata bianca, Dybala potrebbe raggiungere la Tour Eiffel già in serata per poi fare nei prossimi giorni il consueto giro del caso con visite mediche, firma e presentazione.

Prima di saltare alle conclusioni, però, mettiamo in ordine i paletti della trattativa: il Psg valuta la Joya 80 milioni di euro mentre la Juve vuole avvicinarsi ai tre zeri. Il dato di fatto è che i bianconeri vogliono sfoltire il reparto offensivo e le difficoltà incontrate per vendere Mandzukic e Higuain hanno lasciato aperta la porta all'addio di Dybala. Non a caso si è parlato di uno scambio con Icardi o dell'inserimento del suo cartellino nel sogno che porta a Neymar.

Ma attualmente lo scenario più concreto porta al Psg: e chissà che Dybala potrà diventare un più francese Dybalà.