Tutti i bonus dell'operazione Reijnders: dal City in Champions al... Pallone d'oro

Alcuni bonus sarebbero legati a eventi più scontati, come la partecipazione del City alla Champions League 26/27, altri ad alcuni molto più difficili sia dal punto di vista collettivo, come il trionfo nella Champions 25/26, che da quello personale, come la vittoria del premio di miglior giocatore della Premier o, addirittura, quella del Pallone d'oro. Ecco come sono suddivisi i 14 milioni di euro di bonus nel trasferimento di Reijnders dal Milan al Manchester City: