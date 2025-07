Ufficiale: Davide Ancelotti nuovo allenatore del Botafogo

Il Botafogo annuncia che "Davide Ancelotti sarà il nuovo allenatore della prima squadra. Il professionista italiano ha firmato questa mattina un contratto con il Club fino alla fine della stagione 2026. L'allenatore è arrivato in Brasile questa mattina all'aeroporto di Galeão. Nel pomeriggio, l'italiano verrà presentato alla squadra presso il CT per iniziare l'attività sotto la guida di Glorioso.

Insieme al tecnico arriveranno anche due assistenti: lo spagnolo Luís Tevenet e il britannico Andrew Mangan. Oltre a loro, si unirà alla squadra anche il preparatore atletico italiano Luca Guerra.

Vice di Carlo Ancelotti nella Nazionale brasiliana, Davide ha giocato anche per Real Madrid, Bayern Monaco, PSG, Napoli ed Everton. La data della conferenza stampa di presentazione sarà annunciata in seguito.

L'ingaggio di Davide Ancelotti rappresenta un altro passo strategico nel rafforzamento del progetto sportivo della SAF, basato su innovazione, ambizione e protagonismo internazionale.

Benvenuto, Davide Ancelotti, nel club della Stella Solitaria. Insieme, cercheremo nuovi capitoli di eccellenza con la #GloriousShirt".