Demba Thiam è un nuovo calciatore del Monza. Il portiere senegalese ha firmato un contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2028, con opzione per un'ulteriore stagione. Lo comunica la società lombarda in una nota. Nelle ultime due stagioni l'estremo difensore classe 1998 ha difeso i pali della Juve Stabia, contribuendo prima alla promozione in Serie B della squadra campana e poi al raggiungimento della semifinale playoff.