La Juventus propone Vlahovic al Newcastle, Magpies rifiutano il serbo

La Juventus è al lavoro per trovare una giusta sistemazione per Dusan Vlahovic, ma senza fortuna. Dopo il lungo tira e molla, le strade di mercato che si erano aperte verso Milano e poi chiuse, il serbo è stato anche proposto in Premier League. Ma l'operazione non decollerà, almeno per il momento. Secondo quanto trapela dal Regno Unito, infatti, l'attaccante è stato proposto al Newcastle come alternativa al partente Isak, obiettivo del Liverpool, ma il club dell'azzurro Sandro Tonali avrebbe rispedito al mittente l'offerta.