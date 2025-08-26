La Juventus propone Vlahovic al Newcastle, Magpies rifiutano il serbo

© Getty Images
Con la possibile partenza di Isak, il serbo è stato proposto al club inglese che però ha rispedito l'offerta al mittente
La Juventus è al lavoro per trovare una giusta sistemazione per Dusan Vlahovic, ma senza fortuna. Dopo il lungo tira e molla, le strade di mercato che si erano aperte verso Milano e poi chiuse, il serbo è stato anche proposto in Premier League. Ma l'operazione non decollerà, almeno per il momento. Secondo quanto trapela dal Regno Unito, infatti, l'attaccante è stato proposto al Newcastle come alternativa al partente Isak, obiettivo del Liverpool, ma il club dell'azzurro Sandro Tonali avrebbe rispedito al mittente l'offerta.
I bianconeri sarebbero disposti ad accettare offerte sui 30 milioni pur di togliere dal bilancio il pesante ingaggio del serbo, ma dai Magpies è arrivato parere negativo. Secondo quanto emerge, infatti, il Newcastle al momento non avrebbe intenzione di procedere perché maggiormente interessato a Joane Wissa del Brentford e Jorgen Strand-Larsen del Wolwerhampton.
