Mercato
juventus
in uscita

La Juventus propone Vlahovic al Newcastle, Magpies rifiutano il serbo

Con la possibile partenza di Isak, il serbo è stato proposto al club inglese che però ha rispedito l'offerta al mittente

26 Ago 2025 - 15:09
© Getty Images

La Juventus è al lavoro per trovare una giusta sistemazione per Dusan Vlahovic, ma senza fortuna. Dopo il lungo tira e molla, le strade di mercato che si erano aperte verso Milano e poi chiuse, il serbo è stato anche proposto in Premier League. Ma l'operazione non decollerà, almeno per il momento. Secondo quanto trapela dal Regno Unito, infatti, l'attaccante è stato proposto al Newcastle come alternativa al partente Isak, obiettivo del Liverpool, ma il club dell'azzurro Sandro Tonali avrebbe rispedito al mittente l'offerta.

Kolo Muani

La Juve non molla Kolo Muani e alza l'offerta: 60 milioni al Psg

I bianconeri sarebbero disposti ad accettare offerte sui 30 milioni pur di togliere dal bilancio il pesante ingaggio del serbo, ma dai Magpies è arrivato parere negativo. Secondo quanto emerge, infatti, il Newcastle al momento non avrebbe intenzione di procedere perché maggiormente interessato a Joane Wissa del Brentford e Jorgen Strand-Larsen del Wolwerhampton.

juventus
vlahovic
newcastle

