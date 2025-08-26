La Juve non molla Kolo Muani e alza l'offerta: 60 milioni al Psg

Un tira e molla sull'asse Torino-Parigi che sta vivendo un nuovo, ennesimo capitolo. La Juventus credeva di aver trovato un accordo nelle scorse settimane, salvo poi vedere il Psg alzare il prezzo del cartellino di Kolo Muani a 70 milioni di euro. Troppi, rispetto ai 50 offerti dai bianconeri a metà agosto. Ma le volontà del giocatore e della società bianconera sono chiare, tanto che la dirigenza della Juve avrebbe deciso di alzare nuovamente l'asticella arrivando fino a 60 milioni di euro.