La Juve non molla Kolo Muani e alza l'offerta: 60 milioni al Psg

Mercato Juve: le alternative a Kolo Muani
I bianconeri continuano a puntare sul ritorno del francese e ritoccano al rialzo la cifra destinata ai parigini: 10 milioni subito e 50 per l'obbligo di riscatto
Nonostante la buona prima uscita di Vlahovic, a segno contro il Parma pochi minuti dopo essere subentrato, e la "pace" ritrovata tra il serbo e i tifosi bianconeri, la Juventus continua a non mollare la pista Kolo Muani. Da ormai oltre due mesi Comolli parla con il Psg per il ritorno dell'attaccante francese, già protagonista in prestito la scorsa stagione e molto apprezzato da Tudor, che ha espressamente chiesto di poterlo allenare di nuovo.
Un tira e molla sull'asse Torino-Parigi che sta vivendo un nuovo, ennesimo capitolo. La Juventus credeva di aver trovato un accordo nelle scorse settimane, salvo poi vedere il Psg alzare il prezzo del cartellino di Kolo Muani a 70 milioni di euro. Troppi, rispetto ai 50 offerti dai bianconeri a metà agosto. Ma le volontà del giocatore e della società bianconera sono chiare, tanto che la dirigenza della Juve avrebbe deciso di alzare nuovamente l'asticella arrivando fino a 60 milioni di euro.
Il direttore generale Comolli punta a un prestito oneroso a 10 milioni con un obbligo di riscatto a 50 milioni. Una formula che consentirebbe di non incidere troppo sul bilancio bianconero di quest'anno. La palla ora passa al Psg, a cui Kolo Muani e Juventus chiedono uno sforzo e un passo avanti per chiudere questa trattativa-fiume. Parallelamente, bisognerà poi decidere il futuro proprio di Vlahovic, in un gioco d'incastri che infiammerà gli ultimi giorni di mercato.
