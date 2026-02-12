Attento Milan, la Premier League rivuole Pulisic
Il Liverpool osserva con attenzione la situazione di Christian Pulisic, il cui futuro al Milan attraversa una fase di riflessione nonostante un contratto da 4 milioni di euro più bonus valido fino al 2027. Sebbene il club rossonero vanti un'opzione unilaterale di rinnovo fino al 2028 e il calciatore si dichiari felice a Milano, il mancato arrivo di una proposta di estensione finora attesa dall'americano ha acceso i radar degli inglesi, pronti ad approfittare di un eventuale stallo nelle trattative tra l'attaccante e la dirigenza milanista. Lo scrive Nicolò Schira.