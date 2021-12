Juventus, per l'attacco torna di moda il nome di Milik

MERCATO

I bianconeri cercano un attaccante esperto in prestito secco o con diritto di riscatto e il polacco a Marsiglia non è felice

La partenza in estate di Cristiano Ronaldo ha lasciato un buco nel reparto offensivo della Juventus che né Morata né tantomeno Kean per ora sono riusciti a colmare e così per gennaio la Vecchia Signora va alla caccia di un centravanti. I nomi che sono circolati negli ultimi giorni sono molti, da Cavani a Martial e Aubameyang fino ad arrivare a Mauro Icardi (per cui il Psg per ora non apre al prestito), ma nelle ultime ore è tornato di moda il nome di Arkadiusz Milik, già vicino a trasferirsi a Torino in passato. Getty Images

I bianconeri cercano un attaccante esperto in prestito secco o con diritto di riscatto e il polacco ex Napoli, che fatica a trovare il proprio posto nel Marsiglia, potrebbe essere la soluzione giusta. Un'altra soluzione potrebbe essere invece Scamacca, ma per il centravanti del Sassuolo tutto dipenderà dalle cessioni.

A gennaio la Juve vorrebbe dire addio ad Arthur, ma vista la valutazione del cartellino del brasiliano e le difficoltà a venderlo i piani in uscita potrebbero cambiare. Se dovesse partire Dejan Kulusevski, che piace molto in Premier League (Arsenal ed Everton su tutte), potrebbe essere anticipato il colpo Scamacca in programma la prossima estate (Vlahovic al momento sembra fuori portata).

