Chelsea e Tottenham, derby per de Ligt. E il Barça offre due giocatori

La parole del suo agente Mino Raiola, e quelle successive di Arrivabene, hanno fatto capire che il futuro bianconero di Matthijs de Ligt è sempre più incerto. Secondo quanto riporta 'Sport', Chelsea e Tottenham sarebbero pronte a concludere l'affare con la Juventus già dal prossimo mercato di gennaio e anche il Barcellona avrebbe contattato il suo entourage. Per i catalani, però, l'operazione sarebbe complicata per via dell'ingaggio del difensore olandese.