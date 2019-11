Juventus, Paratici chiude a Rakitic: "Non ci interessa"

STRATEGIE BIANCONERE

"Abbiamo una grande squadra e in questo momento non stiamo cercando rinforzi. Rakitic è un buon giocatore ma non ci interessa, siamo forti in ogni ruolo". Il ds della Juve Fabio Paratici chiude le porte al centrocampista croato in rotta con il Barcellona e ha parole al miele per il grande colpo estivo, Matthijs de Ligt. "Sta giocando molto bene - le sue parole a Espn - e diventerà presto il miglior difensore al mondo".

Cristiano Ronaldo sta probabilmente attraversando il momento più complicato della sua avventura italiano, ma il giudizio dell'uomo mercato bianconero non cambia: "La Juve è felice di avere il miglior giocatore del mondo e possibilmente della storia, e ne sono felici anche i tifosi". Sul Pallone d'Oro che, voci dalla Spagna, danno assegnato a Messi, il grande rivale di CR7: "Non abbiamo conferme, per cui non commentiamo".

Vedi anche juventus La Juve si gode un Dybala in formato Champions e il sorteggio già sorride