Pallone d'Oro a Messi: l'indiscrezione scatena le polemiche

LA CERIMONIA IL 2

Il vincitore del Pallone d'Oro 2019 è Lionel Messi. Ne sono convinti al Mundo Deportivo, quotidiano catalano molto vicino alla dirigenza del Barcellona, dove scrivono che nella cerimonia che si terrà il 2 dicembre dalle 20.25 (con diretta su Canale 20 e streaming su Sportmediaset.it) ad alzare l'ambito trofeo sarà nuovamente (per la sesta volta) la Pulce, che così staccherà di nuovo Cristiano Ronaldo fermo a 5. Pallone d'Oro 2019: Messi contro De Ligt

La prima pagina del quotidiano spagnolo è categorica e all'interno si spiega che nella giornata di lunedì gli inviati di France Football, il quotidiano francese che assegna il trofeo ogni anno, sarebbero stati a Barcellona per l'intervista e la foto di rito con il vincitore. Dal clan Messi non confermano - si legge - ma nemmeno smentiscono la notizia, mentre MD spiega che, essendo questa una settimana di Champions, il servizio col vincitore deve essere già stato fatto e non esistono indiscrezioni su altri viaggi dei francesi in direzione per esempio di Torino.

La notizia dell possibile sesto trionfo di Messi si è sparsa subito sui social network e ha innescato una lunga serie di polemiche, perché se alcuni affermano che la Pulce è "il migliore giocatore del mondo", molti invece sottolineano che altri candidati sono più meritevoli e qualcuno ricorda anche le parole di Dolores Aveiro, la mamma di Cristiano Ronaldo, che lo scorso 2 novembre aveva dichiarato a Sinc Noticias: “Le mafie del calcio non vogliono che mio figlio vinca il Pallone d’Oro”.

Nel 2019 Messi ha già vinto il ‘Fifa the Best’ (per la rabbia di Ronaldo, che ha disertato la cerimonia) oltre alla Liga e alla Scarpa d'Oro, ma ha fallito in Champions col Barcellona e in Copa America con l'Argentina. Tra gli altri candidati ci sono come detto Ronaldo, che ha vinto Serie A e Nations League, Van Dijk, campione d'Europa con il Liverpool, e Alisson, che ha conquistato Champions e Copa America (ma che probabilmente si accontenterà del Pallone d’Oro al portiere, che sarà inaugurato quest’anno).

Fino a lunedì sera sarà polemica, poi tutti su Canale 20 e Sportmediaset.it per il verdetto finale.

