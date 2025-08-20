Fiorentina, Pioli: "Volevo tornare in Italia, la chiamata è arrivata nel momento giusto"

Stefano Pioli è tornato in Italia dopo l'esperienza in Arabia Saudita e la scelta è caduta sulla Fiorentina dove aveva già allenato. Un tempismo perfetto che ha influenzato la scelta del tecnico emiliano come spiegato in un'intervista a La Repubblica: La chiamata è arrivata al momento giusto, avevo deciso di tornare in Italia e quando mi hanno chiamato i dirigenti non ho avuto bisogno di rassicurazioni perché sono uno che decide con il cuore. Mi piace il presidente Commisso, è una persona chiara, diretta che affronta sempre i problemi confrontandosi. Gli ho detto che ha fatto un investimento importante prendendomi (ride, ndr), lo sento ogni settimana, vede tutti gli allenamenti e mi chiede come sta la squadra. Il Viola Park è un qualcosa di unico, che offre il massimo ai calciatori e che ci permette di chiedere il massimo da ognuno di loro. Ho scelto la Fiorentina per il progetto di allestire una squadra che in due o tre anni possa dare soddisfazione ai tifosi”.