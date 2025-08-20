Non c'è accordo con Asllani, il Bologna torna su Nicolussi Caviglia

Il Bologna cerca rinforzi a centrocampo. Nelle ultime ore la pista più calda è quella che porta a Kristian Asllani: i rossoblu hanno l'accordo con l'Inter (9 milioni più il 40% sulla futura rivendita) ma non ancora con il calciatore. Non si tratterebbe soltanto di una questione economica ma anche e soprattutto di sportiva. Per questa ragione, secondo quanto riporta Matteo Moretto, Sartori starebbe pensando di virare su Hans Nicolussi Caviglia. Per l'ex Juve il Venezia però fa una valutazione importante: 11-12 milioni di euro.