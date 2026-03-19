MANOVRE BIANCONERE

Mercato, la Juve fa la spesa in Premier: contatti con Bernardo Silva

Il club bianconero molto attento ai giocatori in scadenza, nel mirino anche Lewandowski e Celik

19 Mar 2026 - 08:49
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Non solo il mercato offensivo, con Dusan Vlahovic che sembra vicinissimo al rinnovo di contratto e il possibile David-Kolo Muani col Psg, la Juventus punta il quarto posto che vorrebbe dire Champions e continua a lavorare per rivoluzionare la squadra di Spalletti in vista della prossima stagione. In particolare il club bianconero è molto vigile sul mercato dei calciatori in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, che possono svincolarsi a parametro zero, e tra questi oltre a Celik e Lewandowski, le cui situazioni sono monitorate da vicino, ci sono anche Leon Goretzka (Bayern Monaco), l'ex Milan Franck Kessié (Al-Ahli) e soprattutto Bernardo Silva, che a fine stagione lascerà il Manchester City.

Come conferma anche Fabrizio Romano, i contatti fra la Juventus e l'agente del portoghese classe 1994, Jorge Mendes, sono già stati avviati ma il club bianconero non è certo l'unico interessato al centrocampista arrivato a Manchester otto fa e autore di 76 gol e 77 assist in 448 presenze con i Citizens.

Come per Lewandowski, l'ostacolo maggiore sembra essere l'ingaggio (attualmente Bernardo Silva guadagna 10 milioni netti a stagione), ma come l'attaccante polacco sarà il portoghese a dover scegliere, decidendo se privilegiare l'aspetto economico oppure quello sportivo rimanendo in Europa ma con un ingaggio più basso.

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