Inter, con lo scudetto arriva il riscatto di Akanji: pronto contratto fino al 2028

La prima condizione si è concretizzata già da tempo, dal momento che il difensore svizzero è diventato una colonna della formazione di Chivu fin da subito e in stagione ha collezionato un totale di 42 presenze (con 2 gol) a cui va aggiunta anche la gara di Coppa Italia contro il Como dello scorso 21 aprile, per la seconda è arrivata ieri la certezza matematica: Akanji verrà acquistato dall'Inter per 15 milioni con il contratto che in automatico sarà rinnovato fino al 2028, come da accordi stipulati nello scorso mese di settembre.