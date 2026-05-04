Inter, con lo scudetto arriva il riscatto di Akanji: pronto contratto fino al 2028
Manuel Akanji © italyphotopress
C'è un nerazzurro, Manuel Akanji, per cui la festa scudetto è doppia. Per il difensore svizzero ex Manchester City non è arrivato solo il suo primo scudetto al primo anno in Italia, ma arriverà anche la firma sul contratto che lo trasformerà a tutti gli effetti in un calciatore dell'Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti, l'estate scorsa il club nerazzurro si era impegnato con quello inglese a trasformare il prestito di un anno in trasferimento definitivo al verificarsi di due condizioni concomitanti: il 50% delle presenze stagionali e la conquista dello scudetto.
La prima condizione si è concretizzata già da tempo, dal momento che il difensore svizzero è diventato una colonna della formazione di Chivu fin da subito e in stagione ha collezionato un totale di 42 presenze (con 2 gol) a cui va aggiunta anche la gara di Coppa Italia contro il Como dello scorso 21 aprile, per la seconda è arrivata ieri la certezza matematica: Akanji verrà acquistato dall'Inter per 15 milioni con il contratto che in automatico sarà rinnovato fino al 2028, come da accordi stipulati nello scorso mese di settembre.