Inter, Marotta: "Per il futuro guardiamo ai migliori giovani italiani"

"Abbiamo le idee molto chiare su come agire, grazie anche al confronto che abbiamo avuto e che avremo con la proprietà, che ci detterà le linee guide anche dal punto di vista economico". Nella sera della festa per il 21esimo scudetto, il presidente dell'Inter guarda con ottimismo al futuro dell'Inter. "Sono fiducioso - afferma il dirigente nerazzurro ai microfoni di Dazn - perché è un gruppo consolidatosi nel corso degli anni ed è una peculiarità importante come il fatto di avere uno zoccolo duro di italiani, oggetto di riflessione in questi giorni. Dobbiamo continuare e andare a vedere chi sono i migliori giovani italiani. Ci sono giocatori bravi che potrebbero fare al caso nostro, così come stranieri di una certa esperienza, che hanno la qualità di portare la cultura della vittoria, che non deve mai mancare. Palestra? Un giocatore di grandissimo avvenire...".