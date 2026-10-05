Juve, missione per Hojbjerg: emissari al lavoro durante la sosta, è un obiettivo per gennaio

La Juventus insiste per Pierre-Emile Hojbjerg e lo ha confermato durante questa sosta per le nazionali. Gli emissari del club bianconero, inviati da Carnevali, Massara e Ottolini, hanno seguito il centrocampista all'opera con la sua Danimarca, fino all'infortunio che ieri sera in Galles lo ha costretto al cambio dopo pochi minuti.