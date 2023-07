Juventus, l'agente di Bonucci rompe il silenzio: "Vuole restare, voci di mercato fantasiose"

Parla l'agente

L'agente dell'ex capitano bianconero smentisce le voci di mercato e ribadisce le intenzioni del difensore: "Vuole ritagliarsi il suo ruolo"

Leonardo Bonucci è stato messo ai margini del progetto Juventus, ma lui nel futuro prossimo vede solo bianconero. Lo ha ribadito ancora una volta il suo agente Alessandro Lucci, che intervenuto ai microfoni dell'ANSA ha smentito qualsiasi voce di mercato sul suo assistito, nelle ultime settimane accostato a diverse squadre di A e B, ma anche all'estero. "Sto sentendo tante voci di mercato fantasiose su Bonucci, ma la sua principale volontà è rimanere alla Juve" ha spiegato Lucci, chiudendo ogni discorso di mercato.

L'agente dell'ex capitano bianconero ha quindi spiegato le intenzioni del difensore che vorrebbe rimanere "per ritagliarsi il suo ruolo all'interno di un gruppo così importante". E smentendo le voci di mercato fin qui circolate, con Lotito che ha raccontato che il difensore voleva la Lazio, Lucci ha sottolineato: "È un calciatore di livello mondiale, capitano azzurro e leader di una squadra come la Juve. Qualora si materializzassero situazioni di mercato, prenderemmo in considerazione soltanto opportunità all'altezza del suo livello per trovare la soluzione migliore per tutti".