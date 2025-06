La Juve vuole blindare Yildiz: pronto un rinnovo da top player

Sono già ben avviati i colloqui tra la Juve e l’entourage di Yildiz, con i bianconeri che sul tavolo hanno messo un contratto fino al 2030 da oltre tre milioni netti a stagione più bonus. La volontà è chiara, a Torino nessuno vuole privarsi del gioiello turco classe 2005 che a sua volta non ha intenzione di lasciare la Juventus. Le sirene suonano dall’estero, specialmente dalla Premier League con il Chelsea che già la scorsa estate ha provato a portarlo a Londra, ma la dirigenza bianconera non ha alcuna intenzione di cedere Yildiz. Intorno al numero 10 si costruirà la nuova Juve dentro e fuori dal campo, con il turco che anche in questi giorni in America è tra gli osservati speciali. Questo Mondiale per Club sarà un’occasione per mettersi in mostra al massimo livello internazionale e Yildiz può diventare anche uomo immagine della Juventus. Le similitudini con Del Piero, dallo stile di gioco all’esultanza, possono attrarre diversi sponsor e in casa bianconera l’idea è quella di valorizzare il turco sia dentro che fuori dal campo. Prima però si deve rinnovare il contratto, per spegnere le voci di mercato e dare il via al nuovo corso della Juve sotto il segno di Kenan Yildiz.