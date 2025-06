Cambiaso: "Non ho ricevuto chiamate da Milan o Napoli, mai chiesto di lasciare la Juve"

Andrea Cambiaso è tra i protagonisti su cui punta la Juve al Mondiale per Club, anche se le voci di mercato dei mesi scorsi (e rimbalzate pure qualche giorno fa) lo volevano lontano da Torino. "Milan o Napoli? Non ho ricevuto chiamate, magari i miei agenti. Se ha chiamato ancora Guardiola? No. Per quanto riguarda il futuro nella vita di sicuro c'è solo la morte ma io sono felice alla Juventus, non ho mai chiesto di andare via" dice il difensore a La Gazzetta dello Sport.