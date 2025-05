Inter attenta, la Juventus prova a inserirsi per Luis Henrique

Ed è contando su questa distanza che sta provando a intervenire la Juve. Con Vlahovic in partenza e Kolo Muani che tornerà al Psg, Giuntoli è alla ricerca di rinforzi per l'attacco e Luis Henrique ha tutte le carte per piacere alla Signora. Già la scorsa estate i bianconeri avevano fatto un sondaggio, ma non se ne fece nulla. Sulla punta ci sarebbero anche un paio di club inglesi, anche se l'impressione è che l'OM voglia provare ad aprire un'asta per incassare più soldi possibile.