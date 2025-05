L'Inter non molla David, ma c'è il nodo commissioni. Luis Henrique più vicino

L'Inter non esce dalla corsa per Jonathan David. L'attaccante canadese ha detto addio al Lille e dal 30 giugno sarà senza squadra. Per questo sulle sue tracce si sono già mossi tanti top club tra cui Napoli, Barcellona, Liverpool, Chelsea, Bayern Monaco e Real Madrid. Nella lista delle pretendenti però va iscritta anche l'Inter: Ausilio e Marotta, che da sempre fa dei parametri zero parte fondante della sue strategie di mercato, hanno inviato la proposta di contratto a David. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'offerta dei nerazzurri sarebbe leggermente inferiore ai 5 milioni richiesti dall'attaccante canadese. Il vero nodo per vedere l'ex Lille in nerazzurri sono le laute commissioni da corrispondere agli agenti del calciatore: la nuova linea imposta da Oaktree vieta questo tipo di esborsi.



David ma non solo. L'Inter starebbe per chiudere per l'esterno brasiliano Luis Henrique, classe 2001, con cui ha già raggiunto un accordo. L'intesa con l'Olympique Marsiglia potrebbe arrivare sulla base di 21 milioni di euro più bonus.