Venezia, parte l'operazione Serie A: "Mudo" Vazquez il primo obbiettivo

Retrocesso la scorsa stagione, il Venezia vuole subito ritornare in Serie A e si è affidato a Giovanni Stroppa per inseguire il massimo campionato. Dopo la scelta dell'allenatore, un esperto in promozioni, la società lagunare deve rinforzare la rosa e uno degli obbiettivi primari è Vazquez, svincolato dopo due anni alla Cremonese proprio sotto la guida di Stroppa. Il nuovo allenatore vuole portare un suo fedelissimo e artefice della promozione nell'avventura a Venezia, per ripetere l'impresa.