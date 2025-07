Milan e Roma stanno trattando uno scambio tra portieri, con Sportiello che potrebbe andare in giallorosso mentre Gollini approderebbe a Milanello. Marco Sportiello, al Milan nelle ultime due stagioni, ha collezionato 9 presenze. Pierluigi Gollini, a Trigoria da gennaio 2025, non è mai sceso in campo. La trattativa è avanzata.