MANOVRE BIANCONERE

Bologna, la Juventus su Lucumì: suggestione Koopmeiners come contropartita

Nuovo sviluppo nella trattativa fra i bianconeri e i rossoblù per il difensore colombiano: il centrocampista è ai margini a Torino e Sartori lo conosce bene

09 Ago 2026 - 21:28
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Juventus e Bologna continuano a trattare a ritmi serrati per Jhon Lucumí, ma l'operazione per portare a Torino il centrale mancino si è trasformata in un vero e proprio scacchiere tattico di calciomercato. Il club emiliano valuta il colombiano tra i 20 e i 25 milioni di euro e non intende rivedere le cifre al ribasso, anche perché sul cartellino del difensore pesa una clausola che garantisce al Genk il 20% sulla futura rivendita, condizionando inevitabilmente i margini di manovra del direttore sportivo Giovanni Sartori.

Il fattore "promessa" e la carta Koopmeiners

 Lucumí, che ha già un accordo di massima con la Juventus dopo aver rifiutato altre destinazioni ed è a un anno dalla scadenza del contratto, attende il via libera in virtù della promessa fattagli dalla società di lasciarlo partire a fronte di un'offerta adeguata. Per superare l'impasse derivante dalla distanza sulle cifre, con la Juve ferma a una proposta di circa 10-15 milioni più bonus o l'inserimento di contropartite come Juan Cabal, il Bologna ha lanciato un'idea a sorpresa: inserire nella trattativa il prestito di Teun Koopmeiners.

Nell'idea dei rossoblù, un'operazione che ricalcherebbe il modello recentemente visto nell'asse Castro-Dovbyk con la Roma: il centrocampista olandese arriverebbe in Emilia in prestito per una stagione con copertura di circa metà dell'ingaggio (che ammonta a 4,5 milioni di euro netti) a carico dei bianconeri, a fronte di un lieve sconto sulla quota cash per Lucumí. 

Leggi anche

Psg-Suzuki, manca il "sì" del Parma: la Juventus spera di inserirsi con una nuova formula

Il fattore Sartori

 Fu proprio il dirigente rossoblù a portare Koopmeiners in Italia ai tempi dell'Atalanta. I rapporti con la famiglia sono ottimi, tanto che il Bologna sta trattando parallelamente anche il fratello Peer. Dopo due stagioni sottotono a Torino, l'ambiente emiliano rappresenterebbe per l'ex nerazzurro la piazza ideale per ritrovare il rendimento dei tempi di Bergamo (22 gol complessivi nel biennio 2022-2024), permettendo alla Juve di non deprezzare ulteriormente un asset pagato oltre 60 milioni e la cui valutazione per evitare minusvalenze si attesta sui 35 milioni.

Gli altri nomi sul tavolo

 Da valutare la volontà di Teun Koopmeiners, che ha declinato le sirene dalla Turchia e attende eventuali rilanci concreti dalla Premier League prima di prendere in considerazione l'ipotesi di un prestito in Italia. La Juventus, dal canto suo, ha provato a proporre Juan Cabal per ridurre l'esborso monetario, mentre l'ipotesi Fabio Miretti resta congelata per mancanza di intesa sulle valutazioni complessive. Le parti continuano a confrontarsi: la Juventus vuole chiudere per il nuovo perno difensivo, ma la chiave per far saltare il banco potrebbe essere proprio il rilancio del centrocampista olandese alla corte del suo "scopritore".

Leggi anche

Zhegrova, un gol ti cambia la vita. E Spalletti si è innamorato della... 'zeppetta'

juventus
teun koopmeiners
bologna
jhon lucumi
mercato

Ultimi video

00:52
Napoli, Lukaku è un caso: se parte chi arriva?

Napoli, Lukaku è un caso: se parte chi arriva?

00:37
Calciomercato, Battisti: "Pronto un domino di attaccanti in Serie A"

Calciomercato, Battisti: "Pronto un domino di attaccanti in Serie A"

00:52
Calciomercato, Battisti: "Napoli, Lukaku via, il sogno è un big della Premier"

Calciomercato, Battisti: "Napoli, Lukaku via, il sogno è un big della Premier"

00:43
Calciomercato, Battisti: "Roma, Gasperini vuole un trequartista"

Calciomercato, Battisti: "Roma, Gasperini vuole un trequartista"

00:36
Calciomercato, Battisti: "Inter, In pole c'è un centrocampista"

Calciomercato, Battisti: "Inter, In pole c'è un centrocampista"

00:41
Calciomercato, Battisti: "Milan, l'obiettivo è sfoltire"

Calciomercato, Battisti: "Milan, l'obiettivo è sfoltire"

01:07
Calciomercato, Battisti: "Juventus, per il portiere c'è un nome preciso"

Calciomercato, Battisti: "Juventus, per il portiere c'è un nome preciso"

01:04
Accomando: "Triplo colpo per il Cagliari! E l'ex capitano del Barcellona passa al Liverpool"

Accomando: "Triplo colpo per il Cagliari! E l'ex capitano del Barcellona passa al Liverpool"

01:28
Mastantuono-Fiorentina, ecco chi pagherà l'ingaggio. Ma il colpo di giornata è del Frosinone"

Mastantuono-Fiorentina, ecco chi pagherà l'ingaggio. Ma il colpo di giornata è del Frosinone"

01:22
"Napoli, ecco la squadra che vuole Lukaku. E può sbloccare un nome top in attacco"

"Napoli, ecco la squadra che vuole Lukaku. E può sbloccare un nome top in attacco"

01:01
"Spalletti ha due priorità! Giornata importante per il portiere, ma in attacco..."

"Spalletti ha due priorità! Giornata importante per il portiere, ma in attacco..."

00:57
"Vi dico l'uomo che può sbloccare il mercato dell'Inter"

"Vi dico l'uomo che può sbloccare il mercato dell'Inter"

02:03
Il tempo di sognare

Il tempo di sognare

01:34
Roma, Gasp ha fretta

Roma, Gasp ha fretta

03:57
Diomande al Real per 140 milioni di euro, ma non è record

Diomande al Real per 140 milioni di euro, ma non è record

00:52
Napoli, Lukaku è un caso: se parte chi arriva?

Napoli, Lukaku è un caso: se parte chi arriva?

I più visti di Juventus

Juve, Lucumì si avvicina: i bianconeri studiano un'offerta con possibili contropartite

Psg-Suzuki, manca il "sì" del Parma: la Juventus spera di inserirsi con una nuova formula

Zhegrova, un gol ti cambia la vita. E Spalletti si è innamorato della... 'zeppetta'

Juve, problema esuberi: Koopmeiners e David bloccano il mercato in entrata

Juve, non solo Zirkzee: 48 ore decisive per Suzuki, accordo pronto per Lucumi

Juventus, si scalda la pista Zirkzee: ora il Manchester United apre al prestito

Mercato ora per ora
Vedi tutti
00:23
Il Como piomba su Sebastiano Esposito, l’Inter è spettatrice interessata…
22:49
Roma, Molina atteso lunedì in città
Trevoh Chalobah
22:38
Como, ufficiale acquisto Chalobah dal Chelsea a titolo definitivo
Anan Khalaili
22:31
Khalaili, dall'Inter alla Premier: accordo col Crystal Palace
Rodrigo Mora, Porto (Wild Card Tuttosport)
21:11
Roma, offerta da 25 milioni per Mora