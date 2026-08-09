Bologna, la Juventus su Lucumì: suggestione Koopmeiners come contropartita

Juventus e Bologna continuano a trattare a ritmi serrati per Jhon Lucumí, ma l'operazione per portare a Torino il centrale mancino si è trasformata in un vero e proprio scacchiere tattico di calciomercato. Il club emiliano valuta il colombiano tra i 20 e i 25 milioni di euro e non intende rivedere le cifre al ribasso, anche perché sul cartellino del difensore pesa una clausola che garantisce al Genk il 20% sulla futura rivendita, condizionando inevitabilmente i margini di manovra del direttore sportivo Giovanni Sartori.