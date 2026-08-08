Juve, priorità Suzuki: al Psg manca il "sì" del Parma, bianconeri alla finestra

Il maggiore ostacolo tra la Juve e Suzuki non è solamente la valutazione che ne fa il Parma, ma anche l'inserimento del Paris Saint-Germain, interessata al classe 2002 come portiere del presente e soprattutto del futuro, tanto che si era ipotizzato di un possibile prestito per una stagione alla Vecchia Signora dopo l'acquisto a titolo definitivo dei francesi.