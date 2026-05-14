Offerta monstre dall'Arabia per Lewandowski: Inzaghi prova a beffare Milan e Juve

14 Mag 2026 - 12:05
© Getty Images

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Al passo d'addio con il Barcellona, Robert Lewandowski ha sul tavolo diverse offerte. Dall'America fino all'Italia dove Milan e Juve hanno fatto le proprie mosse. Ma attenzione all'Al Hilal: il club arabo guidato da Simone Inzaghi, svelano i media polacchi, avrebbe proposto all'attaccante un contratto da ben 90 milioni di euro a stagione. Una cifra monstre che sta facendo vacillare il 37enne nato a Varsavia. 

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