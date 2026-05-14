Dall'Inghilterra: pericolo Tottenham per Muharemovic, avvisate Inter e Juve

Il Tottenham di De Zerbi punta a un mercato importante la prossima estate in caso di permanenza in Premier League. Uno degli obiettivi degli Spurs, scrive Caught Offside, è Tarik Muharemovic, difensore bosniaco in forza al Sassuolo. Su di lui, oltre alla Juve, c'è da tempo l'Inter che lo ha messo. I neroverdi lo valutano circa 35 milioni di euro. Il Tottenham non ha ancora presentato un'offerta ufficiale ma ha l'obiettivo di anticipare la concorrenza.