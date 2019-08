Juventus, il papà di Higuain: "Può chiudere la carriera in bianconero"

Tutti gli indizi fanno pensare che Gonzalo Higuain resterà alla Juventus. Il Pipita ha declinato la proposta della Roma, che da settimane è in forte pressing (i giallorossi erano disposti a offrigli un ingaggio di 5 milioni a stagione per 4 anni), perché intende giocarsi le sue carte a Torino, con il suo mentore Maurizio Sarri sulla panchina dei Campioni d'Italia. Lo conferma il padre dell'attaccante in un'intervista a Radio Continental Corrientes: "In Italia si trova bene, è felice. Ha un rapporto speciale con i tifosi e la dirigenza, è in buon momento per chiudere la sua carriera con la Juve, con cui ha ancora due anni di contratto (da 7,5 milioni ndr)".

Jorge Higuain non nasconde tuttavia il suo sogno in merito al futuro del figlio: "Mi piacerebbe che finisse la carriera al River Plate, come tutta la famiglia. Con Gallardo c'è un ottimo rapporto, sarebbe bello concludere con lui".

Detto questo, Higuain potrebbe avere nuovi compagni di reparto al termine del mercato: Dybala e Mandzukic sono in uscita mentre Madama punta sempre su Lukaku (e in seconda battuta su Icardi). Una rivoluzione che non toccherebbe il 31enne, in cerca di riscatto dopo la scorsa stagione vissuta tra pochi alti e molti bassi al Milan prima e al Chelsea poi.

