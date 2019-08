Roma. Higuain dice ancora no, Schick piace al Dortmund: idea Llorente

MANOVRE GIALLOROSSE

Nell'estate dei no, Gonzalo Higuain si trova a proprio agio. La Roma incassa un altro rifuto da parte del Pipita, secondo lo scenario disegnato dalla Gazzetta dello Sport: il mercato è ancora lungo, ma al momento l'attaccante argentino ha declinato gentilmente l'invito dei giallorossi per giocarsi le proprie carte alla Juventus, dove con il suo mentore Sarri è convinto di potersi rilanciare dopo l'ultima stagione avara di soddisfazioni tra Milan e Chelsea.

La Roma, in ogni caso, non sta a guardare: il vero grande colpo potrebbe essere la permanenza di Edin Dzeko, che ha dimostrato grande professionalità e si sta rivelando tra i protagonisti assoluti del precampionato con Paulo Fonseca. Non ha convinto, invece, Patrick Schick, che è sul mercato: a lui è interessato il Borussia Dortmund, che lo ha chiesto in prestito con diritto di riscatto, una formula che i giallorossi eviterebbero volentieri. Se la trattativa dovesse andare in porto, in ogni caso, la Roma ha già trovato la possibile alternativa: si tratta di Fernando Llorente. L'ex juventino ha 34 anni ed è attualmente svincolato dopo l'esperienza al Tottenham: piace anche a Lazio e Fiorentina, Petrachi ci proverà, anche se al momento la priorità resta il difensore centrale, con l'assalto finale ad Alderweireld.