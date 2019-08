La Juve non molla Lukaku e ci riprova con Mandzukic e Matuidi

La Juve non ha perso le speranze di poter portare a Torino Romelu Lukaku. Nonostante il fallimento della trattativa che prevedeva il passaggio di Dybala al Manchester United, Fabio Paratici è rimasto in Inghilterra per cercare di convincere i Red Devils. Gli inglesi non hanno preso bene la richieste di una commissione multimilionaria da parte dell'agente dell'argentino e hanno sbattuto la porta in faccia ai bianconeri. La Signora, però, sembra decisa a riprovarci, imbastendo a tempi di record una nuova trattativa, che non prevede più l'inserimento della Joya, ma quello della coppia Mario Mandzukic-Blaise Matuidi.

L'attaccante croato avrebbe il gradimento dello United, tanto che Juve e Manchester ne stavano già parlando in separata sede. Quanto al francese, l'interesse è decisamente più freddo, ma servirebbe comunque per abbassare il costo del cartellino di Lukaku, valutato un'ottantina di milioni di euro ma anch'egli fuori dai piani di Solskjaer. Un ultimo assalto, quello dei bianconeri, per dare a Sarri la punta capace di esaltare le doti di Cristiano Ronaldo. Ma il tempo è poco visto che il mercato della Premier League chiuderà giovedì.

Una situazione, questa, che agevola l'Inter. I nerazzurri sono printi a dare battaglia, mettendo sul piatto 70 milioni più 5 di bonus: non sono gli 83 che chiedono a Manchester, ma non siamo poi così lontani. D'altro canto Marotta sembrava tagliato fuori a causa dell'inserimento juventino e invece è rientrato in corsa a pieno titolo. Con il sogno di effettuare il contro-sorpasso decisivo all'amico-rivale Paratici.