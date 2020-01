Juventus, Emre Can verso la Bundesliga: si lavora col Dortmund

La storia tra Emre Can e la Juventus sembra davvero arrivata al capolinea. Il centrocampista tedesco, solo 279’ giocati in campionato ed escluso dalla lista Champions, vuole lasciare Torino per non perdere la Nazionale in vista di Euro 2020 e sono diversi i club che ora sperano di poter chiudere. Stando al Corriere di Torino, la società attualmente in pole per l’ex Liverpool sarebbe il Borussia Dortmund, che ha superato la concorrenza di Manchester United ed Everton.