Juventus, Dybala chiama Pogba: "Spero di tornare a giocare con lui"

JUVENTUS

Il mercato invernale non si è ancora chiuso, ma in casa Juventus a tenere banco è già il prossimo mercato estivo, quando a Torino potrebbero riabbracciare Paul Pogba, che è in scadenza di contratto a giugno 2021 con il Manchester United e sembra destinato a lasciare l'Inghilterra. Tra chi spera nel ritorno del francese c'è senza dubbio Paulo Dybala, che durante un'intervista con la rivista OTRO ha dichiarato: “Io e Paul abbiamo un bel rapporto e quando lui giocava qui cercavamo continuamente un modo di festeggiare nuovi gol. Ne abbiamo fatti tanti quindi i festeggiamenti cambiavano spesso. Spero che un giorno potremo festeggiare insieme di nuovo.” Quanto vale questo Dybala

Che la Juve sogni il ritorno a casa del centrocampista campione del mondo non è un mistero e stando a quanto riporta Tuttosport, il recente aumento di capitale da 300 milioni di euro sarebbe infatti indirizzato non solo a ripianare alcuni debiti pregressi, ma anche ad implementare le infrastrutture e ad investire su nuovi giocatori.

Per arrivare a Pogba i bianconeri dovranno battere la concorrenza del Real Madrid, che però potrebbe decidere di investire su Van de Beek dell'Ajax e spalancare di fatto al francese le porte di Torino, dove ad accoglierlo oltre a Dybala troverebbe un altro ex compagno con cui è rimasto molto legato: Juan Cuadrado. Negli ultimi mesi Pogba è tornato spesso a Torino per rivedere i suoi ex compagni, ha partecipato alla festa d'addio al calcio di Andrea Barzagli alla fine della scorsa stagione ed è stato anche a Miami a novembre per andare a trovare Cuadrado che era in ritiro con la Colombia.

Ovviamente però la Juve dovrà trattare con il Manchester United, che solo la scorsa estate valutava il giocatore 150 milioni di euro. Quest'anno però Pogba sta giocando col contagocce, ha spesso manifestato dei mal di pancia e soprattutto va in scadenza nel 2021, motivo per cui se lo United vuole monetizzare dovrà farlo necessariamente la prossima estate. Il prezzo potrebbe ragionevolmente gravitare intorno ai 100 milioni, cifra che potrebbe scendere ulteriormente con l'inserimento di alcune contropartite tecniche apprezzate dal club inglese come Emre Can e Rabiot, entrambi valutati circa 30 milioni.

Vedi anche juventus Paratici: "Bernardeschi-Rakitic? Nulla di concreto"