Juve-Vlahovic, una settimana per trovare l'intesa: "Vorremmo continuare ma come non so..."

"Noi vorremmo continuare con Vlahovic, ma come non so". Non usa mezze parole l'ad della Juve Damien Comolli sul futuro dell'attaccante serbo, in scadenza il 30 giugno. Il club bianconero e Luciano Spalletti puntano ancora su di lui. Frequenti gli attestati di stima del tecnico nei confronti del giocatore: "La mancanza di Vlahovic l’abbiamo sofferta come il pane - aveva detto qualche settimana fa - Non si può giocare a calcio senza uno con le sue caratteristiche, senza un terminale fisico, forte, che fa gol". Ma ora, come ha affermato Comolli: "Dipende da Dusan e da suo papà".



Al momento lo stallo è totale: troppo alte le richieste di Vlahovic, che non scende dagli otto milioni netti a stagione per tre anni. Più un bonus alla firma. Cifre che la dirigenza bianconera considera fuori dai parametri. Le parti dunque sono ferme sulle rispettive posizioni ma la trattativa non è chiusa: l'intenzione è quella di provare ad avvicinarsi. Entro la fine della prossima settimana arriverà la risposta definitiva sul dentro o fuori. Su Vlahovic avrebbe fatto un sondaggio il Bayern Monaco ma finora nessuna offerta concreta e il suo avvistamento a Londra nelle ultime ore lo accosterebbe a un club di Premier League (Chelsea e Newcastle).