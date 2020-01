Paratici: "Bernardeschi-Rakitic? Nulla di concreto"

C'è un trattativa in corso con il Barcellona, ma la Juve non sta scambiando Bernardeschi con Rakitic. A confermarlo è stato il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici: "Sì, stiamo parlando col Barça per quanto riguarda due ragazzi molto promettenti. Noi abbiamo tenuto Matheus Pereira alcuni anni con noi, un giocatore molto bravo, molto tecnico, che però ha bisogno di un certo tipo di calcio per esprimersi ai suoi livelli, che è un calcio più tecnico. lui è un giocatore molto tecnico, brasiliano. Abbiamo individuato da loro Marques che è più un bomber all'italiana, quindi crediamo sia una cosa giusta per entrambi. Stiamo procedendo con questo tipo di operazione". Discorso rinviato per Bernardeschi-Rakitic: "Posso solo dire che è stata una cosa uscita questa estate, in termini proprio di ragionamenti generali, parlando di giocatori, vari, ma non c'è stata nessun interesse concreto nè da parte nostra, nè da parte loro".