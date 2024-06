Juventus, ci siamo per Douglas Luiz: visite mediche direttamente nel ritiro del Brasile

MANOVRE BIANCONERE

L'entourage del centrocampista gli ha confermato l'esito positivo della trattativa tra i bianconeri e l'Aston Villa, vicinissimo il primo rinforzo per Thiago Motta

La Juventus è a un passo dal chiudere per Douglas Luiz. Secondo La Gazzetta dello Sport l'entourage del centrocampista gli ha già comunicato l'esito positivo della trattativa tra l'Aston Villa e i bianconeri, che per non perdere tempo hanno deciso di fargli svolgere le visite mediche, o almeno una parte, direttamente nel ritiro del Brasile, impegnato con la Copa America negli Stati Uniti. Un rappresentante dello staff sanitario è pronto per volare oltreoceano.

Dopo gli intoppi legati al mancato accordo per il trasferimento in Premier League di Weston McKennie, la trattativa si era sbloccata grazie all'inserimento di Enzo Barrenechea, individuato da entrambi i club come la contropartita giusta da affiancare a Samuel Iling Jr per abbassare la parte cash. L'argentino è valutato attorno ai 18 milioni, l'inglese 20. La Juventus dovrebbe sborsarne poco più di 20. Il primo rinforzo per Thiago Motta è ora davvero a un passo.

