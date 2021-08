Juventus, Cristiano Ronaldo non gioca e Mendes cerca una squadra

JUVENTUS

La strana estate di CR7 che attende il via libera per lasciare Torino. Impresa che pare ardua

Complicato, molto complicato. Cristiano Ronaldo non è più al centro del progetto. Si allena, sorride, ma intanto Allegri prova altre soluzioni che non prevedono, appunto, l'impiego di CR7. Una strana estate per il bomber portoghese che vuole lasciare Torino e trovare un'altra squadra, ma il suo agente, il potente Jorge Mendes, non ci riesce e tutto resta sospeso in una sorta di limbo. afp

Cristiano ha capito che la squadra non è stata costruita intorno a lui e per questo ha voglia di cambiare aria, ma non ci sono squadre pronte a sobbarcarsi il suo ingaggio stellare. Non può il Psg (si potrebbe fare solo con Mbappé al Real Madrid), non può il Manchester City (al quale si era offerto) che punta sui giovani e non può il Real nonostante le voci ricorrenti e le smentite susseguenti (Ancelotti dixit).

Ieri Ronaldo ha seguito un programma personalizzato e ha poi seguito la gara da bordocampo scattando poi una foto col campione della MotoGP Quatararo. Difficile vederlo in campo a Udine e la Juve sa che la gestione di questo campione diventa ogni giorni più complessa.

