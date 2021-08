Amichevoli: Juventus, tris all'Under 23 senza Ronaldo

ASSENZA PROGRAMMATA

La formazione di Allegri vince 3-0 contro i ragazzi di Zauli: a segno Dybala, Morata e Ramsey. Assenti il portoghese e i nuovi acquisti Locatelli e Kaio Jorge

Nell'ultima amichevole prima del debutto in campionato contro l'Udinese, la Juventus vince 3-0 la sfida contro l'Under 23 bianconera allenata da Zauli. Senza Cristiano Ronaldo e i nuovi acquisti Locatelli e Kaio Jorge, gli uomini di Allegri dilagano nel primo tempo e controllano nella ripresa: Dybala apre le marcature al 7' su assist di Morata, che firma il raddoppio al 26'. Il tris prima dell'intervallo è di Ramsey (34').

La Juventus vince anche l'ultima amichevole prima dell'esordio in Serie A e si aggiudica per 3-0 la sfida in famiglia contro l'Under 23 bianconera di Lamberto Zauli. Allo Juventus Training Center, la formazione di Allegri passa subito in vantaggio: al 7', infatti, Morata serve in area Dybala, che tutto solo spalle alla porta si gira e insacca col sinistro. Cinque minuti dopo, Chiesa supera Israel, colpendo però il palo. L'ex Fiorentina, poi, avvia l'azione del 2-0 al 26' premiando la sovrapposizione di Danilo, che serve a Morata un facile tap-in che vale il raddoppio. Al 31', ecco la prima occasione per l'Under 23, con il destro di Miretti che impatta l'incrocio dei pali a Szczesny battuto. Tre minuti dopo arriva il 3-0 di Ramsey, che con un tocco sotto dopo uno splendido filtrante di prima di Dybala supera Israel.

Nella ripresa, Allegri cambia tutto l'undici iniziale: entrano Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Chiellini, McKennie, Soule, Fagioli, Pellegrini, Marques, Bernardeschi e Ranocchia, che al 59' colpisce la traversa di testa e al 65' impegna severamente Garofani. Quattro minuti dopo, invece, Clemenza sfiora il gol della bandiera dell'Under 23, ma Pinsoglio mette in calcio d'angolo. L'ultima occasione è il diagonale di poco a lato di Marques all'86': finisce 3-0, con la Juventus di Allegri che si avvicina nel migliore dei modi al debutto in campionato contro l'Udinese, in programma domenica.