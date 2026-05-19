Maresca, pronto un contratto triennale. Il City verserà un ricco indenizzo al Chelsea

19 Mag 2026 - 14:03
Enzo Maresca © Getty Images

Enzo Maresca © Getty Images

L'approdo di Enzo Maresca al Manchester City a partire dalla prossima stagione è virtualmente una cosa fatta. Per l'italiano sarebbe pronto un contratto triennale. Prima dell'ufficialità però, è necessario che l'ex Parma risolva il suo contratto con il Chelsea, ancora in essere nonostante il recente esonero. Il 46enne infatti, è legato ai Blues ancora per altri tre anni e mezzo: per liberarlo, rivela il Guardian, i Citizens verseranno un cospicuo indennizzo nelle casse del club londinese.

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