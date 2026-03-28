Juventus, senti Bernardo Silva: "Dopo Manchester voglio andare più a sud..."
Bernardo Silva lascerà il Manchester City a parametro zero. L'apertura all'Europa del Sud accende la Juventus: "A Manchester non sono felice"
Bernardo Silva lascerà il Manchester City a fine stagione, in occasione della scadenza del contratto. Un'occasione di mercato che la Juventus non vuole lasciarsi scappare, un giocatore di altissimo profilo internazionale a parametro zero per alzare il livello del centrocampo di Luciano Spalletti. Il portoghese ha spiegato come mai ha scelto di salutare i Citizens anticipando anche quale variabile sarà decisiva nella scelta della prossima squadra: "Scherzo sempre dicendo che se Manchester fosse più a sud in Europa resterei qui a vita perché amo davvero questa squadra. La cultura inglese e quella portoghese sono diverse, così come il cibo e lo stile di vita".
E, in questo, l'Italia sarebbe molto più simile al Paese di nascita di Bernardo Silva: "A volte non sono felice a Manchester, ma culturalmente non è ideale per me. Ho pensato spesso di andarmene prima di conoscere mia moglie, non per colpa del City ma per tutto il resto. Alle fine non me ne sono andato e ne sono molto contento perché non avrei vinto il Triplete o le quattro Premier League consecutive fino a diventare capitano".
"Se solo il Manchester City fosse a Lisbona, ci resterei fino a 40 anni" ha concluso il classe 1994: forse Torino potrebbe essere la risposta a tutto...