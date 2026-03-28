Juventus, senti Bernardo Silva: "Dopo Manchester voglio andare più a sud..."

E, in questo, l'Italia sarebbe molto più simile al Paese di nascita di Bernardo Silva: "A volte non sono felice a Manchester, ma culturalmente non è ideale per me. Ho pensato spesso di andarmene prima di conoscere mia moglie, non per colpa del City ma per tutto il resto. Alle fine non me ne sono andato e ne sono molto contento perché non avrei vinto il Triplete o le quattro Premier League consecutive fino a diventare capitano".