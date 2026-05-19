Lille, via Genesio: arriva un allenatore italiano
Davide Ancelotti © italyphotopress
Dopo la grande stagione in Ligue 1 con il titolo sfiorato ma comunque un prestigioso secondo posto, che vale la Champions League, dietro al Psg si separano le strade tra Lille e Bruno Genesio. L'ex allenatore di Lione e Rennes potrebbe finire all'Olympique Marsiglia mentre sulla panchina del Lille dovrebbe arrivare un tecnico italiano: è vicinissimo infatti Davide Ancelotti.
Il figlio del ct del Brasile, senza lavoro da dicembre quando era finita la sua parentesi al Botafogo, farà dunque il suo debutto in Europa come primo allenatore.