Lille, via Genesio: arriva un allenatore italiano

Dopo la grande stagione in Ligue 1 con il titolo sfiorato ma comunque un prestigioso secondo posto, che vale la Champions League, dietro al Psg si separano le strade tra Lille e Bruno Genesio. L'ex allenatore di Lione e Rennes potrebbe finire all'Olympique Marsiglia mentre sulla panchina del Lille dovrebbe arrivare un tecnico italiano: è vicinissimo infatti Davide Ancelotti.