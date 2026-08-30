Calciomercato Juventus, nuova idea per la difesa: Tagliafico in pole se parte Cabal

Nicolas Tagliafico, nato il 31 agosto 1992 a Rafael Calzada (Argentina), è un terzino sinistro di grande esperienza internazionale. Cresciuto nel Banfield e affermatosi successivamente con l'Independiente, ha vissuto una tappa fondamentale della sua carriera all'Ajax, dove ha giocato dal 2018 al 2022 prima di trasferirsi al Lione. Con la formazione francese ha consolidato il proprio ruolo di esterno affidabile ed esperto, diventando anche un elemento importante della Nazionale argentina, con cui ha conquistato la Coppa del Mondo 2022. Mancino naturale, dotato di grande intensità, applicazione difensiva e capacità di accompagnare l'azione, può essere impiegato anche in una linea a quattro come terzino puro o, all'occorrenza, in una difesa a tre.