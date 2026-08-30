Calciomercato Juventus, nuova idea per la difesa: Tagliafico in pole se parte Cabal

I giornali sportivi: domenica 30 agosto 2026
© Rassegna Stampa
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Il mercato della Juventus potrebbe riservare sorprese nelle ormai poche ore che ci separano dalla deadline del primo settembre. Non solo le manovre in attacco e il colpo Sarr in mediana, visto che ci potrebbe essere un ingresso in difesa se prima dovesse partire Juan Cabal, che piace all'Atalanta ed era stato accostato al Bologna durante la trattativa per Lucumì.
Con l'uscita del colombiano, la Juve proverebbe a portare a Torino Nicolas Tagliafico, terzino sinistro campione del mondo 2022 con l'Argentina, attualmente al Lione con cui ha un contratto fino al 30 giugno 2027. Il profilo è stato proposto ai bianconeri, che hanno reagito positivamente, visti i costi contenuti e la possibilità di aggiungere esperienza al reparto.
Nicolas Tagliafico, nato il 31 agosto 1992 a Rafael Calzada (Argentina), è un terzino sinistro di grande esperienza internazionale. Cresciuto nel Banfield e affermatosi successivamente con l'Independiente, ha vissuto una tappa fondamentale della sua carriera all'Ajax, dove ha giocato dal 2018 al 2022 prima di trasferirsi al Lione. Con la formazione francese ha consolidato il proprio ruolo di esterno affidabile ed esperto, diventando anche un elemento importante della Nazionale argentina, con cui ha conquistato la Coppa del Mondo 2022. Mancino naturale, dotato di grande intensità, applicazione difensiva e capacità di accompagnare l'azione, può essere impiegato anche in una linea a quattro come terzino puro o, all'occorrenza, in una difesa a tre.
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