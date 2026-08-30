MANOVRE BIANCONERE

Calciomercato Juventus, nuova idea per la difesa: Tagliafico in pole se parte Cabal

Nicolas Tagliafico del Lione è il profilo scelto per la fascia sinistra in caso di cessione di Cabal all'Atalanta

30 Ago 2026 - 11:12
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Il mercato della Juventus potrebbe riservare sorprese nelle ormai poche ore che ci separano dalla deadline del primo settembre. Non solo le manovre in attacco e il colpo Sarr in mediana, visto che ci potrebbe essere un ingresso in difesa se prima dovesse partire Juan Cabal, che piace all'Atalanta ed era stato accostato al Bologna durante la trattativa per Lucumì.

Con l'uscita del colombiano, la Juve proverebbe a portare a Torino Nicolas Tagliafico, terzino sinistro campione del mondo 2022 con l'Argentina, attualmente al Lione con cui ha un contratto fino al 30 giugno 2027. Il profilo è stato proposto ai bianconeri, che hanno reagito positivamente, visti i costi contenuti e la possibilità di aggiungere esperienza al reparto.

Chi è Nicolas Tagliafico

 Nicolas Tagliafico, nato il 31 agosto 1992 a Rafael Calzada (Argentina), è un terzino sinistro di grande esperienza internazionale. Cresciuto nel Banfield e affermatosi successivamente con l'Independiente, ha vissuto una tappa fondamentale della sua carriera all'Ajax, dove ha giocato dal 2018 al 2022 prima di trasferirsi al Lione. Con la formazione francese ha consolidato il proprio ruolo di esterno affidabile ed esperto, diventando anche un elemento importante della Nazionale argentina, con cui ha conquistato la Coppa del Mondo 2022. Mancino naturale, dotato di grande intensità, applicazione difensiva e capacità di accompagnare l'azione, può essere impiegato anche in una linea a quattro come terzino puro o, all'occorrenza, in una difesa a tre.

I giornali sportivi: domenica 30 agosto 2026

1 di 25
© Rassegna Stampa
© Rassegna Stampa
© Rassegna Stampa

© Rassegna Stampa

© Rassegna Stampa

calciomercato juve
tagliafico
cabal

Ultimi video

01:44
Accomando: "L'Atletico vuole David! Duello Juve-Roma per Kessiè, ecco chi è in vantaggio"

Accomando: "L'Atletico vuole David! Duello Juve-Roma per Kessiè, ecco chi è in vantaggio"

02:06
CLIP STUDIO RAIMONDI SU MERCATO MILAN PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Raimondi: "Ecco chi prende il Milan con i soldi di Leao"

01:05
CLIP STUDIO BATTISTI SU MERCATO VARIE PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Roma, ecco il colpo di Balerdi

00:46
CLIP STUDIO RAIMONDI SU LEAO PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Leao-Milan, ora è davvero finita: Rafa al Galatasaray, è già partito per la Turchia

01:18
CLIP STUDIO BATTISTI SU MERCATO JUVENTUS PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Battisti: "Kessie ha detto no alla Juve"

00:47
Un nuovo portiere per il Torino, un altro colpo del Frosinone in attacco: e Morata saluta il Como!

Un nuovo portiere per il Torino, un altro colpo del Frosinone in attacco: e Morata saluta il Como!

01:52
Accomando: "Vi dico cosa manca per Kessié alla Juventus. Chi c'è in pole per l'attacco, mentre Zirkzee..."

Accomando: "Vi dico cosa manca per Kessié alla Juventus. Chi c'è in pole per l'attacco, mentre Zirkzee..."

01:34
Milan-Leao, a che punto siamo?

Milan-Leao, a che punto siamo?

00:56
Bologna alle prese con l'affare Rowe, l'Atalanta cede un gioiello in Premier

Bologna alle prese con l'affare Rowe, l'Atalanta cede un gioiello in Premier

01:32
Juve, una notizia buona e una cattiva

Juve, una notizia buona e una cattiva

01:24
Spalletti "gelato": Fiorentina su Zirkzee

Spalletti "gelato": Fiorentina su Zirkzee

01:54
Milan in ansia: dipende tutto da Leao

Milan in ansia: dipende tutto da Leao

00:23
Accomando: "Occhio Inter, vogliono portartelo via"

Accomando: "Occhio Inter, vogliono portartelo via"

01:41
Accomando: "Kean non si allena e la presa di posizione della Fiorentina è clamorosa!"

Accomando: "Kean non si allena e la presa di posizione della Fiorentina è clamorosa!"

01:39
Raimondi: "Vi svelo la nuova offerta del Galatasaray per Leao"

Raimondi: "Vi svelo la nuova offerta del Galatasaray per Leao"

01:44
Accomando: "L'Atletico vuole David! Duello Juve-Roma per Kessiè, ecco chi è in vantaggio"

Accomando: "L'Atletico vuole David! Duello Juve-Roma per Kessiè, ecco chi è in vantaggio"

I più visti di Juventus

Juve, dopo la beffa su Kessie ecco Sarr: trattativa chiusa per il centrocampista del Tottenham, le cifre

CLIP STUDIO BATTISTI SU MERCATO JUVENTUS PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Battisti: "Kessie ha detto no alla Juve"

Juve in forcing per Kessie, Spalletti spera di avere il suo pupillo

Spalletti preme e la Juve prova a stringere per Kessie: incontrati gli agenti a Milano

Spalletti: "McKennie out, Lucumi forse titolare. Kolo? Di tutte le cose belle che gli ho detto..."

Juve, chi è Pape Sarr: il centrocampista box-to-box che Massara voleva già al Milan

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:22
Roma, rinforzo in difesa per Gasperini: ufficiale Balerdi
12:20
Fiorentina, è arrivato Njie: operazione da 20 milioni
12:19
L'ex granata Njie arrivato a Firenze per visite e firme
12:19
Bologna, Rowe non convocato per l'Atalanta. Tedesco: "L'ho visto poco sereno"
12:14
Milan e Galatasaray ufficializzano Rafael Leao: le cifre esatte del trasferimento