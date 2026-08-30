Juve, ufficiale la cessione di Licina alla Cremonese

Fantasista classe 2007, si è formato calcisticamente nel settore giovanile del Bayern Monaco per poi approdare in Italia a gennaio 2026. Nella prima parte della scorsa stagione ha raccolto 20 presenze, 2 gol e 6 assist con la seconda squadra dei bavaresi tra campionato e Youth League, mentre da gennaio è sceso in campo con la Juventus Next Gen in Serie C mettendo a segno 1 gol e 1 assist in 13 partite. A livello internazionale rappresenta la Germania, con cui è sceso in campo in tutte le formazioni Under dalla U15 alla U19.