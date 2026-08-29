Juve, colpo di scena: salta l'arrivo di Kessie che va all'Atalanta, Sarr per Spalletti

Frank Kessie non vestirà la maglia della Juventus nella prossima stagione. Dopo giorni di trattative, non è stata raggiunta l'intesa: Carnevali e Massara avevano messo sul piatto un biennale da 4,5 milioni di euro, ma a far saltare il banco è stato il mancato accordo sui bonus. Specialmente su quello alla firma. Adesso, a poco più di tre giorni dal gong del mercato, la Juve deve cercare altrove il mediano tanto richiesto da Spalletti.
Clamoroso ritorno all'Atalanta
Il futuro del centrocampista sarà lo stesso in Italia. Infatti, Kessie ha accettato l'offerta dell'Atalanta, club nel quale è cresciuto e ha giocato dal 2015 al 2017 (in mezzo un prestito al Cesena). Decisiva la mossa del ds nerazzurro Cristiano Giuntoli, in cerca di rinforzi a centrocampo vista la possibile uscita di Marten De Roon in direzione Bologna come contropartita all'interno della trattativa per Rowe.
Ipotesi Sarr - Saltato l'ivoriano, si valuta un sostituto. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio i bianconeri starebbero pensando a Pape Matar Sarr per rinforzare il centrocampo. La Juve avrebbe chiesto informazioni al Tottenham per il classe 2002, agli Spurs dal 2022. La formula valutata è quella del prestito.