Juve, colpo di scena: salta l'arrivo di Kessie che va all'Atalanta, Sarr per Spalletti

Il futuro del centrocampista sarà lo stesso in Italia. Infatti, Kessie ha accettato l'offerta dell'Atalanta, club nel quale è cresciuto e ha giocato dal 2015 al 2017 (in mezzo un prestito al Cesena). Decisiva la mossa del ds nerazzurro Cristiano Giuntoli, in cerca di rinforzi a centrocampo vista la possibile uscita di Marten De Roon in direzione Bologna come contropartita all'interno della trattativa per Rowe.