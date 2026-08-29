manovre bianconere

Juve, colpo di scena: salta l'arrivo di Kessie che va all'Atalanta, Sarr per Spalletti

Spalletti aveva chiesto con insistenza l'ivoriano ma nulla da fare: per lui c'è il clamoroso ritorno a Bergamo

29 Ago 2026 - 17:36
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Frank Kessie non vestirà la maglia della Juventus nella prossima stagione. Dopo giorni di trattative, non è stata raggiunta l'intesa: Carnevali e Massara avevano messo sul piatto un biennale da 4,5 milioni di euro, ma a far saltare il banco è stato il mancato accordo sui bonus. Specialmente su quello alla firma. Adesso, a poco più di tre giorni dal gong del mercato, la Juve deve cercare altrove il mediano tanto richiesto da Spalletti.   

Leggi anche

La Juve sfida il Parma senza Yildiz e pensando a Kessie: c'è ancora Kolo Muani. Apre la Fiorentina

Clamoroso ritorno all'Atalanta

 Il futuro del centrocampista sarà lo stesso in Italia. Infatti, Kessie ha accettato l'offerta dell'Atalanta, club nel quale è cresciuto e ha giocato dal 2015 al 2017 (in mezzo un prestito al Cesena). Decisiva la mossa del ds nerazzurro Cristiano Giuntoli, in cerca di rinforzi a centrocampo vista la possibile uscita di Marten De Roon in direzione Bologna come contropartita all'interno della trattativa per Rowe. 

Ipotesi Sarr - Saltato l'ivoriano, si valuta un sostituto. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio i bianconeri starebbero pensando a Pape Matar Sarr per rinforzare il centrocampo. La Juve avrebbe chiesto informazioni al Tottenham per il classe 2002, agli Spurs dal 2022. La formula valutata è quella del prestito.

kessie
juve
atalanta

Ultimi video

01:44
Accomando: "L'Atletico vuole David! Duello Juve-Roma per Kessiè, ecco chi è in vantaggio"

Accomando: "L'Atletico vuole David! Duello Juve-Roma per Kessiè, ecco chi è in vantaggio"

02:06
CLIP STUDIO RAIMONDI SU MERCATO MILAN PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Raimondi: "Ecco chi prende il Milan con i soldi di Leao"

01:05
CLIP STUDIO BATTISTI SU MERCATO VARIE PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Roma, ecco il colpo di Balerdi

00:46
CLIP STUDIO RAIMONDI SU LEAO PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Leao-Milan, ora è davvero finita: Rafa al Galatasaray, è già partito per la Turchia

01:18
CLIP STUDIO BATTISTI SU MERCATO JUVENTUS PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Battisti: "Kessie ha detto no alla Juve"

00:47
Un nuovo portiere per il Torino, un altro colpo del Frosinone in attacco: e Morata saluta il Como!

Un nuovo portiere per il Torino, un altro colpo del Frosinone in attacco: e Morata saluta il Como!

01:52
Accomando: "Vi dico cosa manca per Kessié alla Juventus. Chi c'è in pole per l'attacco, mentre Zirkzee..."

Accomando: "Vi dico cosa manca per Kessié alla Juventus. Chi c'è in pole per l'attacco, mentre Zirkzee..."

01:34
Milan-Leao, a che punto siamo?

Milan-Leao, a che punto siamo?

00:56
Bologna alle prese con l'affare Rowe, l'Atalanta cede un gioiello in Premier

Bologna alle prese con l'affare Rowe, l'Atalanta cede un gioiello in Premier

01:32
Juve, una notizia buona e una cattiva

Juve, una notizia buona e una cattiva

01:24
Spalletti "gelato": Fiorentina su Zirkzee

Spalletti "gelato": Fiorentina su Zirkzee

01:54
Milan in ansia: dipende tutto da Leao

Milan in ansia: dipende tutto da Leao

00:23
Accomando: "Occhio Inter, vogliono portartelo via"

Accomando: "Occhio Inter, vogliono portartelo via"

01:41
Accomando: "Kean non si allena e la presa di posizione della Fiorentina è clamorosa!"

Accomando: "Kean non si allena e la presa di posizione della Fiorentina è clamorosa!"

01:39
Raimondi: "Vi svelo la nuova offerta del Galatasaray per Leao"

Raimondi: "Vi svelo la nuova offerta del Galatasaray per Leao"

01:44
Accomando: "L'Atletico vuole David! Duello Juve-Roma per Kessiè, ecco chi è in vantaggio"

Accomando: "L'Atletico vuole David! Duello Juve-Roma per Kessiè, ecco chi è in vantaggio"

I più visti di Juventus

Juve in forcing per Kessie, Spalletti spera di avere il suo pupillo

Spalletti preme e la Juve prova a stringere per Kessie: incontrati gli agenti a Milano

Juve, per Sorloth la carta è David e non Nico Gonzalez

Spalletti: "McKennie out, Lucumi forse titolare. Kolo? Di tutte le cose belle che gli ho detto..."

Juventus, Nico Gonzalez in uscita: può essere un'occasione per tante big di A

Asse Torino-Madrid: l'Atletico sonda David, i bianconeri vogliono Sorloth

Mercato ora per ora
Vedi tutti
18:18
Fiorentina-Frosinone, Kean nemmeno in panchina: trattativa a oltranza col Como
17:54
Atalanta, ufficiale il ritorno di Kessie da svincolato
17:25
Inter, Massolin al Cagliari in prestito con diritto di riscatto
17:21
Galatasaray, Leao sbarca a Istanbul: folla di tifosi ad accoglierlo
16:08
Zhegrova-Nico Gonzalez, destino incrociato: la strategia della Juve per gli esterni