Theate ritorna al Bologna: è ufficiale

Arthur è un difensore centrale mancino completo e affidabile, cresciuto rapidamente fino a imporsi ai massimi livelli del calcio europeo. Classe 2000, dopo l’impatto immediato con la Serie A nella sua prima esperienza in rossoblù, prosegue il proprio percorso internazionale tra Rennes ed Eintracht Francoforte, maturando esperienza in campionati di primo piano e nelle competizioni europee. Nel corso degli anni consolida le proprie qualità in marcatura e nel gioco aereo, aggiungendo personalità, letture difensive e una crescente capacità di partecipare alla costruzione dal basso.