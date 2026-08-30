Theate ritorna al Bologna: è ufficiale

30 Ago 2026 - 11:36
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© bolognafc.it

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Il Bologna FC 1909 comunica di avere acquisito dall’Eintracht Frankfurt il diritto alle prestazioni sportive del difensore Arthur Theate a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, con opzione per l’acquisizione definitiva.

Arthur è un difensore centrale mancino completo e affidabile, cresciuto rapidamente fino a imporsi ai massimi livelli del calcio europeo. Classe 2000, dopo l’impatto immediato con la Serie A nella sua prima esperienza in rossoblù, prosegue il proprio percorso internazionale tra Rennes ed Eintracht Francoforte, maturando esperienza in campionati di primo piano e nelle competizioni europee. Nel corso degli anni consolida le proprie qualità in marcatura e nel gioco aereo, aggiungendo personalità, letture difensive e una crescente capacità di partecipare alla costruzione dal basso.

La continuità di rendimento gli permette inoltre di diventare un elemento stabile della Nazionale belga, con cui prende parte anche a Europei e Mondiali. Il ritorno al Bologna rappresenta così una tappa dal forte valore simbolico e tecnico: dopo aver lasciato il club nell’estate 2022, Theate ritrova la maglia rossoblù da giocatore più maturo, forte di un percorso che lo ha portato a confrontarsi con realtà e palcoscenici di livello internazionale. Un ritorno che riporta a Bologna un difensore ormai affermato, ma ancora nel pieno della propria maturità calcistica.

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