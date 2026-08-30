Juventus, oggi nuovi contatti con l'Atletico Madrid per la cessione di Jonathan David

Arrivato alla Juventus la scorsa estate, per David l'avventura in Italia è stata tutt'altro che positiva. In 47 partite giocate, il canadese ha messo a segno solamente 8 gol, mettendo a referto anche 5 assist. Il suo amore con la Juventus, però, non è mai nato del tutto e l'uscita di ieri nella partita con il Parma lo dimostra: una bordata di fischi ha accompagnato David durante la sostituzione, arrivata in seguito a un brutto tiro al volo sbagliato dal limite dell'area in quella che potrebbe essere stata la sua ultima cartolina in bianconero. Una cartolina più nera che bianca.