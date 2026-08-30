MANOVRE BIANCONERE

Juventus, oggi nuovi contatti con l'Atletico Madrid per la cessione di Jonathan David

L'attaccante canadese apre alla destinazone spagnola e l'addio alla Juventus si avvicina dopo una sola stagione 

30 Ago 2026 - 11:04
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Jonathan David verso l'addio alla Juventus. La partita di ieri contro il Parma, terminata tra i fischi dell'Allianz Stadium, potrebbe essere stata l'ultima del canadese con la maglia bianconera. Dopo il sondaggio degli scorsi giorni, sono stati avviati i contatti tra l'Atletico Madrid e la Juventus per il trasferimento in Spagna, destinazione gradita all'attaccante. Nella giornata di oggi, inoltre, sono previsti nuovi contatti tra le parti con la Juventus che vuole cedere David per inserire in rosa un nuovo attaccante con le caratteristiche richieste da Luciano Spalletti. La decisione finale, dunque, spetterà solamente all'attaccante canadese

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Un amore mai sbocciato

 Arrivato alla Juventus la scorsa estate, per David l'avventura in Italia è stata tutt'altro che positiva. In 47 partite giocate, il canadese ha messo a segno solamente 8 gol, mettendo a referto anche 5 assist. Il suo amore con la Juventus, però, non è mai nato del tutto e l'uscita di ieri nella partita con il Parma lo dimostra: una bordata di fischi ha accompagnato David durante la sostituzione, arrivata in seguito a un brutto tiro al volo sbagliato dal limite dell'area in quella che potrebbe essere stata la sua ultima cartolina in bianconero. Una cartolina più nera che bianca. 

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