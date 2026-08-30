Grealish torna all'Everton? Contatti in corso con il Manchester City

Jack Grealish potrebbe tornare all'Everton. Dopo l'esperienza dell'ultima stagione, chiusa con 2 gol e 6 assist in 22 partite, l'esterno inglese potrebbe tornare a vestire la maglia dei Toffees. Infatti, sono in corso i contatti tra la squadra di Moyes e il Manchester City per il trasferimento, che sarà impostato sulla base di un prestito. Nonostante due presenze con il City nelle prime due giornate di Premier League, l'attaccante ha sempre dato priorità al ritorno all'Everton e presto potrebbe concretizzarsi.